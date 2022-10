De bestuurder van de auto die zondag verongelukte in Harskamp had te veel gedronken, dat meldt de politie. In de wagen zaten ook vier kinderen.

De man werd aangehouden en blies op het politiebureau 565 ug/l. Wettelijk gezien is maximaal 220 ug/l toegestaan. De man is na verhoor heengezonden met een rijverbod. De officier van justitie bepaalt welke straf de man moet krijgen.



De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. De inzittenden hoefden wonder boven wonder niet mee naar het ziekenhuis.



Het was het tweede serieuze ongeval in korte tijd op de Edeseweg bij Harskamp. Onlangs kwam bij een ongeluk op deze weg nog de 21-jarige Levi om het leven.