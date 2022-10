Op de Edeseweg bij Harskamp is zondagavond opnieuw een auto betrokken bij een ongeluk. Vorige week kwam bij een ongeluk op deze weg nog de 21-jarige Levi om het leven.

De vrouw raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom. De vier kinderen en vrouw die volgens een fotograaf in de auto zaten, hoefden wonder boven wonder niet mee naar het ziekenhuis.

Levi overleed hier vorige week nadat de bestelbus waar hij in zat, frontaal tegen een boom botste.

Hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder drie brandweerwagens en een traumahelikopter. De traumahelikopter was bijna ter plekke maar kon retour.

De weg was vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten.