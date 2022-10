De tweede zomer op het Nationale Park De Hoge Veluwe van lammergier Eglazine zit erop. De enorme aaseter is begin deze week zuidwaarts vertrokken om daar de wintermaanden door te brengen. Het is nu afwachten of zij volgend voorjaar de omgekeerde reis weer maakt.

Begin mei arriveerde de gezenderde lammergier weer op de Hoge Veluwe nadat ze de winter in het zuiden van Frankrijk had doorgebracht. Meer precies: in het nationale park Grand Causses, iets ten noorden van Montpellier in het zuiden van Frankrijk. Daar was de vogel in het voorjaar van 2020 ook uitgezet. Eglazine maakt namelijk deel uit van een herintroductieprogramma van de roofvogel.

Sinds haar terugkeer op de Hoge Veluwe verbleef ze voornamelijk in de zuidwestelijke punt van het park, nabij Oud-Reemst. Sinds de eerste waarneming op 4 mei is ze daarna meer dan driehonderd keer ingevoerd op de natuursite waarneming.nl.

Dinsdag zijn de laatste waarnemingen bij Oud-Reemst ingevoerd. Daarna is ze op de wieken gegaan. De lammergier is sindsdien nog gesignaleerd in de Ooijpolder en bij Weert. Waarschijnlijk heeft ze het land inmiddels verlaten.

Eglazine meldde zich in de zomer van 2021 voor het eerst in Nederland. Na een kort bezoek aan de Veluwe verplaatste ze zich toen naar de Sallandse Heuvelrug (Lemelerberg) en kwam ze later weer naar de Hoge Veluwe. Dit jaar heeft ze zich nooit ver van het park verwijderd.

De lammergier is onderdeel van een speciaal fokprogramma van de Vulture Conservation Foundation. Om haar wegen te volgen is ze uitgerust met een gps-zender.