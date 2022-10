Een auto is tijdens het rijden in brand gevlogen op de Maanderbroekweg in Ede. Dat zorgt voor enige overlast op de naastgelegen A12.

De automobilist wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen.



Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle toen zij even voor 15.00 uur ter plaatse kwamen. Ondanks het snelle optreden is de rode Mini Cooper verloren gegaan. Vanwege het incident geldt er op de A12 ter hoogte van knooppunt Maanderbroek een snelheidsbeperking. Op de snelweg moet 90 kilometer per uur gereden worden. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede