Op de Frankeneng in Ede is donderdagmorgen een bestuurder van een lesmotor zwaargewond geraakt.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat de motorrijder de controle over zijn voertuig heeft verloren. Hierdoor is de bestuurder door struiken geschoten en tegen een bedrijfsgebouw gebotst.

Het ziet er ernstig uit: naar verluidt wordt de motorrijder gereanimeerd. Er worden schermen geplaatst rond de bestuurder en een traumahelikopter is geland om medische assistentie te verlenen.