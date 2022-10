De bestuurder van een auto die uit de bocht vloog op een afrit van de A30 is aangehouden.

Het ging rond 14.00 uur mis op de afrit van de A30 bij Ede. De automobilist vloog uit de bocht, kwam in de berm terecht en ramde een verkeersbord.



De man is aangehouden door de politie, nadat een test uitwees dat hij drugs had gebruikt. De bestuurder raakte niet gewond.