Door een aanrijding op de Edeseweg bij Harskamp is zondagavond een 21-jarige man uit Harskamp overleden. Hij zat als passagier in een bestelbus die frontaal tegen een boom reed. De bestuurder, een 44-jarige man uit Kootwijkerbroek, is ernstig gewond geraakt.

Het voertuig raakte door nog onbekende oorzaak van de weg nabij het dorp in het buitengebied ten noorden van Ede en klapte tegen de boom. Het ongeluk gebeurde rond 21.35 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een traumaheli met een mobiel medisch team landde voor hulpverlening.



De politie bevestigde kort na 22.30 uur dat er een dodelijk slachtoffer valt te betreuren. Eerder dit weekend gebeurde een ongeluk op de kruising van de Westenengseweg en de Westerhuisweg bij het dorp in het buitengebied ten noorden van Ede. Een 24-jarige bestuurder van een transporterbus raakte zaterdagavond van de weg en botste tegen een boom. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.