De 24-jarige bestuurder van een werkbus is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Harskamp. Hij raakte van de weg en reed met zijn transporterbus tegen een boom.

Dat gebeurde op de kruising van de Westenengseweg en de Westerhuisweg rond 22.45 uur. De man uit Harskamp is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie hoopt hem zondag te kunnen spreken.

Agenten hebben bloed laten afnemen om te onderzoeken of de man onder invloed was van alcohol of drugs. Zijn bestelwagen raakte flink beschadigd. De klap was zo hard dat een lading buizen zowat tegen de voorruit aan zat. De bestelbus is afgesleept.