Lekker sporten in de herfstvakantie. Op allerlei plekken in de gemeente Ede kan het. Van mountainbiken tot padel in Ede, een sportdag in Bennekom en een springkussenfestival in Wekerom.

Op vrijdag 21 oktober krijgen scholieren in de Vallei herfstvakantie, de aansluitende week wordt er van alles op stapel gezet. Zo verandert 't Kulturhus in Wekerom op dinsdag 25 en woensdag 26 oktober in een springparadijs vol met springkussens en opblaasbare stormbanen voor kinderen van 6 tot en met twaalf jaar. Toegang is gratis.

Die dinsdag zijn jongeren (13 tot en met vijftien jaar) welkom in Ede tijdens twee verschillende clinics: padel en mountainbike. Maximaal veertig deelnemers kunnen hier terecht, de start is bij PlayceX op sportpark Peppelensteeg (achter zwembad De Peppel). Deelname kost 5 euro.

Donderdag 27 oktober wordt een gratis skateclinic gegeven op het skatepark aan de Sneeuwbesstraat in Ederveen, bij het nieuwe buitensportnet biedt volleybalclub Evoba kinderen van 6 tot zestien jaar de kans kennis te maken met volleybal. Vrijdag staat er een opblaasbare pannakooi op het schoolplein van de Ericaschool in Otterlo. Verder kan hier ook met mountainbikes worden gereden en is er een stormbaan.

Vrijdag 21 oktober is sportpark De Eikelhof in Bennekom de locatie voor een afwisselende sportdag. Daar kunnen mensen onder meer turnen, voetballen, hockeyen en dansen. Iedereen tussen 7 en twaalf jaar is welkom van 13.00 tot 16.00 uur. Bij mooi weer worden de velden van DVO gebruikt, bij regen verkast iedereen naar de hal.

Ook hier is meedoen gratis. Voor verschillende activiteiten is aanschaf van tickets of aanmelden bij sportservice De Vallei vooraf noodzakelijk.