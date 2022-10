De Edese nieuwbouwwijk Kernhem nadert stukje bij beetje zijn voltooiing. Vrijdagmiddag gaf wethouder Peter de Pater het startsein voor de bouw van 26 koopwoningen in het wijkdeel Buitenveld. Dit bouwplan ligt aan de noordkant van Kernhem, niet ver van de Doesburgerdijk.

Het project telt twaalf hoekwoningen en veertien tussenwoningen. daarvan vallen er vijf in de categorie sociale koop (koopwoningen voor mensen met een lager inkomen). Alle woningen worden energieneutraal opgeleverd en voorzien van stadsverwarming. Alle woningen zijn al verkocht.

De Pater legde samen met de kinderen van de toekomstige bewoners de eerste vloerplaat voor de nieuwe huizen.

Inmiddels is ontwikkelaar VanWonen begonnen met de voorverkoop van een volgend deelwijkje: Kernhemmer Park. Hier komen 21 tussenwoningen, 8 hoekwoningen (waarvan sommige met garage) en 6 twee-onder-een-kapwoningen met garage.

In Kernhem staan op dit moment ruim tweeduizend woningen. Die worden bewoond door ruim 6400 personen. In de toekomst staat er nog een groot bouwplan in Kernhem-Noord op het programma. De gemeente Ede heeft op de gronden in dit gebied voorkeursrecht gelegd.