Op de A30 is donderdagmiddag rond 17.30 uur een bestelbus in brand gevlogen. Dat gebeurde net voor de afslag Lunteren. Het zorgde voor een flinke vertraging van en naar Ede.

Door de brand moest een deel van de snelweg in de richting van Barneveld worden afgesloten. Er ontstond een behoorlijke file. Inmiddels rijdt het verkeer weer door.

In de bestelbus waren accu's in brand gevlogen. De rest van de bus vatte vervolgens ook vlam. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te doven.

De bestuurder van het voertuig hoefde na controle niet mee naar het ziekenhuis. Het busje moest worden weggehaald door een bergingsbedrijf.