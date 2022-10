Op de A30 in Barneveld heeft dinsdagochtend een stadsbus in brand gestaan. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De melding bij de brandweer kwam omstreeks 9.00 uur binnen. Uit een bus op de A30 kwam plotseling donkere rook. De rookwolk kwam uit het motorcompartiment, dat aan de achterkant van de bus zit. De chauffeur parkeerde het voertuig direct op de vluchtstrook van de oprit. Het vuur was snel onder controle en bleef beperkt tot de motorruimte. Was de oorzaak van de brand was, is nog onduidelijk. Ook hoeveel mensen er in de bus zaten is onbekend.