Op de A1 tussen Stroe en Voorthuizen is zondagavond rond 18.30 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Bij een kop-staartbotsing is één van de auto's in brand gevlogen. Een persoon raakte zwaargewond bji het ongeluk. Een andere betrokkene werd ter plaatse behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde op de A1 vanuit Apeldoorn richting Amersfoort. Vanwege het ongeluk werd de snelweg afgesloten enontstond er veel vertraging. Volgens de ANWB was die zo'n 35 minuten. Waarschijnlijk zijn er meerdere mensen gewond geraakt. De toedracht van het ongeluk is niet duidelijk.