Aan de Postjesweg in Wageningen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een autobrand gewoed. De oorzaak van de brand is onbekend.

De brandweer werd rond 4.25 uur gealarmeerd voor het vuur. Op de Postjesweg bleek een Volkswagen Polo in brand te staan. De politie heeft de weg daar direct afgezet, de brandweer wist de brand te blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend. De politie doet onderzoek.