De Rijnbrug in Rhenen is zaterdagochtend korte tijd afgesloten in allebei de richtingen, vanwege een ongeluk. Één persoon raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

Het zou gaan om een kettingbotsing tussen vier auto's die rond 9.00 uur plaatsvond.



Om 9.50 uur was de brug weer open. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede