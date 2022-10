De politie organiseerde vrijdagavond een grootschalige alcoholcontrole in Veenendaal. Honderden auto- en bromfietsbestuurders werden onderworpen aan een blaastest. Twee beginnende bestuurders hadden zoveel gedronken, dat hun rijbewijs direct werd afgepakt.

De meeste weggebruikers konden hun reis probleemloos vervolgen, maar de politie kwam ook een aantal opvallende overtredingen op het spoor. Zo valt lezen op het Instagram-account van de politie-eenheid.

Voor beginnende bestuurders geldt een alcohollimiet van 88 Ugl. Omgerekend is dat 0,2 promille; dat is nog niet één drankje. Twee beginnende bestuurders op de Veenendaalse rijbaan hebben die grens vrijdagavond ruimschoots overschreden; zij scoorden een waarde van meer dan 351 Ugl. Dat was voldoende reden voor de agenten om hun rijbewijs direct in te vorderen.

Een bestuurder van een motorvoertuig kreeg een rijverbod van twee uur én een boete, wegens een te hoge uitslag op de alcoholtest. In totaal werden 954 blaastesten gedaan.