Een fietser en een automobilist zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen in Ede. Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur voor het Shell-tankstation aan de Rijksweg (N224).

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.