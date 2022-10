Op de A30 bij Lunteren is dinsdagavond een bestelbus compleet in vlammen opgegaan. Een rijbaan was afgesloten.

De bestelbus is compleet uitgebrand. Aan de bus zat ook nog een aanhanger, die is behouden gebleven. De bestelbus vloog rond 21.50 uur in brand. Wat de oorzaak van de brand was, is nog onbekend. De bestuurder raakte niet gewond. Hij wist zijn voertuig nog net op tijd op de vluchtstrook te parkeren en kon op tijd wegkomen. Vanwege de brand ontstond er op de A30 vanuit Ede richting Barneveld enige vertraging.