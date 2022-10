Wie wil weten wat cliënten van zorginstelling 's Heeren Loo in hun kunstzinnige mars hebben, kan de komende vijf weken terecht op een expositie in Cultura in Ede. Maandagmiddag opende wethouder Karin Bijl de tentoonstelling die plaats heeft in het kader van de Week van de Toegankelijkheid.

De kunstwerken van de mensen met een verstandelijke beperking bestaan uit schilderijen, keramiekwerken en papier-maché. Ze zijn gemaakt voor Kunstuitleen de Verbeelding. Opvallend is dat veel van de tentoongestelde werken heel kleurrijk zijn. De kunstenaars uit Ede en omstreken hebben hun scheppingen gemaakt bij De Rotonde Ateliers aan de Proosdijerveldweg. Deze kunstwerkplaats maakt deel uit van leerwerklocatie De Rotonde. Naast het maken van kunst, houden de ongeveer veertig cliënten zich ook bezig met onder meer het bakken van appeltaarten in Bakkerij Smul of het werken in de buitendienst. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van Cultura. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede