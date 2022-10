Een jongen op een fiets is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Veldhuizen in Ede. Het ging rond 14.30 uur om nog onduidelijke reden mis op de kruising van de Kastelenlaan met de Slotlaan.

De auto wilde vermoedelijk de Slotlaan inrijden richting de Hofbeeklaan, toen het jongetje de weg overstak. Hulpdiensten rukten massaal uit, ook een traumahelikopter met een mobiel medisch team werd ingevlogen.



Het slachtoffertje, wiens leeftijd werd geschat op 6 tot acht jaar, is per ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht. De inzittenden van de auto, twee vrouwen, bleven ongedeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is kort na het incident nog niet duidelijk. Mogelijk is een van de betrokkenen door rood licht gereden, aldus de politie ter plaatse. Het broertje van het jongetje was erbij en is flink geschrokken. Hij kreeg van agenten een trauma beertje.