Het transport van de zevenjarige vrouwtjesbeer uit Bosnië en Herzegovina naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen loopt flinke vertraging op. Wanneer alles volgens plan was verlopen, zou de beer vandaag op Werelddierendag rond het middaguur arriveren.

"Dat gaat in geen geval lukken, helaas", zegt directeur Ingrid Vermeulen van Bears in Mind.



"Op dit moment (dinsdagochtend, red.) staat het transport nog stil aan de grens tussen Bosnië en Kroatië. Er moeten formulieren opnieuw worden ingevuld. Dat gebeurt vaker, weten we uit ervaring."

"Soms is de kleur van een formulier niet de juiste of staan er een paar letters verkeerd. Ja, dat is best frustrerend. Vooral voor de beer, die in een kist wordt getransporteerd. Je wilt graag dat het zo snel mogelijk gaat."

Rest reis hopelijk voorspoedig

Wanneer de Kroatische grens is gepasseerd, verwacht Vermeulen voor het vervolgtraject richting Rhenen verder weinig vertraging. "Wij komen dan de EU binnen en zullen grensovergangen gemakkelijker kunnen gepasseerd. Dan zijn er nog veel kilometers af te leggen, maar dat gaat hopelijk voorspoediger."

Vermeulen had het transport, dat zaterdag richting Bosnië is vertrokken, graag rond het middaguur willen verwelkomen bij het Berenbos. Bij een vlotte afwikkeling zou de trip ongeveer 24 uur in beslag hebben genomen. "Ik denk dat ze nu op z'n vroegst dinsdagavond laat in Rhenen arriveren, maar het kan ook best vannacht pas zijn."



Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark is een samenwerking tussen de dierentuin en stichting Bears in Mind. Op dit moment leven er tien bruine beren, die in het verleden zijn mishandeld.