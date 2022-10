Drie van de vijf genomineerde bedrijven voor de Innovatieprijs Regio Foodvalley komen uit de gemeente Ede. Naast No Palm Ingredients (Ede) zijn Sieplo (Lunteren) en Unbrick (Ede) in de race voor de hoofdprijs. De overige kanshebbers zijn gehuisvest in Barneveld (Thermoware) en Kootwijkerbroek (XINTC).

Tientallen bedrijven brachten hun innovatieve producten of ideeën onder de aandacht van de vijfkoppige jury, met onder anderen de Wageningse wethouder Maud Hulshof en voorzitter Martin Martin Ruiter van Regio Foodvalley. De winnaar wordt op woensdag 19 oktober bekendgemaakt in de Basiliek in Veenendaal.

No Palm Ingrediënts ontwikkelt duurzame palmolie-vervangers. Palmolie wordt verwerkt in veel supermarktproducten en is verantwoordelijk voor ontbossing en verlies aan biodiversiteit.



Sieplo bouwt robots, die zorgen voor het voeren van onder meer kalveren en geiten. Unbrick bouwt huizen van duurzaam hout, onderdelen van die woningen zoals badkamer en keuken komen rechtstreeks uit de 3D-printer.

"Er is geen geldbedrag verbonden aan de prijs", zegt Wicha Benus. "Naast de eeuwige roem wordt de in een 3D-printer vervaardigde bokaal uitgereikt, ook nog eens geplaatst op een sokkel van hergebruikt hout."



Bij de laatste editie van de Innovatieprijs was de hoofdprijs voor Fabriek Fris uit Ede, een confectie-atelier waar textiel gerecycled wordt. Het Veenendaalse Diviande kreeg de Publieksprijs toebedeeld.