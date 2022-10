Wethouder Karin Bijl opent maandag om 16.00 uur in Ede bij de start van de Week van de Toegankelijkheid de expositie van Kunstuitleen de Verbeelding. Cliënten van zorggroep 's Heeren Loo hebben daarvoor schilderijen en werken van keramiek en papier-maché tentoongesteld.

In Cultura, aan de Molenstraat in Ede, is iedereen aan het eind van de middag welkom in het Inclusiecafé. Theatergroep Momo uit Ederveen verzorgt er een muzikaal optreden. In het kader van het project 'Child meets Handicap' vertellen enkele vrijwilligers hoe zij schoolkinderen leren omgaan met mensen met een beperking.

Wethouder Peter de Pater reikt een dag later, op 4 oktober, drie duimen voor toegankelijkheid uit aan restaurants in Lunteren. Dat doet hij om 14.30 uur bij restaurant De Lunterse Boer aan de Boslaan. Winkels, horeca en buurtcentra die werk maken van een aangepast toilet, hun drempels aanpassen of zorgen voor voldoende ruimte voor mensen in een rolstoel verdienen een duim.

Donderdag 6 oktober staat in het centrum van Ede een stadswandeling op de rol. De route is ook goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en voert langs zeven kunstwerken. Deelnemers krijgen onderweg uitleg. Bijvoorbeeld over wat er niet klopt aan het uit 2004 stammende beeld Blauw Hondje van kunstenares Marjolijn Mandersloot op het Kuiperplein.

De wandeling, mede uitgestippeld door stadsgids Jenny Smidt, begint om 12.30 uur bij Cultura en eindigt daar met kop koffie of thee.