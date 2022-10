Weggebruikers zullen later deze maand flink hinder ondervinden van een afsluiting van elf avonden en nachten van de A30. Er wordt vanaf donderdag 13 oktober tussen knooppunt Maanderbroek en de aansluiting met de A1 bij Barneveld aan de snelweg gewerkt.

De werkzaamheden van Rijkswaterstaat duren tot en met woensdag 2 november, zo luidt de planning. Ze bestaan uit het frezen en asfalteren van het wegdek. Op verschillende plaatsen worden ook delen van de vangrail vervangen of hersteld.

Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd van dertig minuten. Verkeer wordt van verder weg omgeleid via de A1, A50 en de A12 in beide richtingen. Die doorgaande, maar ook lokale omleidingsroutes staan aangegeven op informatieborden langs en boven de weg.

Lokaal zal het vooral lastiger zijn voor vrachtverkeer om de aan de A30 liggende bedrijventerreinen te bereiken. Inwoners van Lunteren, voor wie de A30 de belangrijkste uitvalsbasis is, zullen eerst over lokale wegen moeten rijden om pas daarna koers te zetten richting bijvoorbeeld Utrecht (A12) of Amsterdam (A1). Zij zullen in de meeste gevallen via respectievelijk Ederveen en Barneveld reizen.

De weg is afgesloten in de richting van Ede op 13 oktober, 17 tot en met 20 oktober en 25 tot en met 27 oktober. Dat zal steeds zijn tussen 19.30 en 6.00 uur. In de avonden en nachten van 1 en 2 november is dat in tegengestelde richting het geval.