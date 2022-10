De politie heeft zondagmiddag in het Valleikanaal nabij de Ghandistraat in Veenendaal het stoffelijk overschot van een man gevonden. Een schouwarts is op locatie en doet verder onderzoek. Een ongeval lijkt een aannemelijk scenario, maar dat moet nog blijken uit verder onderzoek. Zo meldt de politie.

De politie ontving rond 15.50 uur een melding van een voorbijganger die een lichaam in het water zag drijven. Hulpdiensten hebben vervolgens de omgeving groots afgezet. De brandweer heeft in de buurt schermen opgetuigd en een politiehelikopter heeft overzichtsfoto's gemaakt.

"Vaak als er iets in het water wordt aangetroffen, willen we overzichtsfoto's hebben", verklaart de Officier van Dienst (OvD). vlak bij het water is de aanwezige politie druk in de weer met een fiets. Die zou volgens de OvD 'iets te maken hebben' met de vondst van het lichaam "Hij stond iets verderop en je hebt altijd te maken met een stukje stroming." De fiets is inmiddels veiliggesteld in een politiebusje.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld. De politie heeft geen indicatie dat het om een misdrijf gaat, maar zegt ook nog niks uit te sluiten.

Afgelopen maand werd er in Veenendaal ook al een lichaam in het water gevonden. Dat bleek toen te gaan om een dakloze Pool die in het Omleidingskanaal werd aangetroffen.'