De bogen voor het Parijse Plein, bij de ingang van winkelcentrum Stadspoort in Ede, staan er al. Alleen moet Irma Goedhart nu nog haar ogen sluiten om de sfeer van de Franse hoofdstad naar boven te halen.

"We maken voorbijgangers zo wel een beetje nieuwsgierig", zegt ze. "Straks in de lente zie ik deze plek al voor mij. Laat het de ambiance ademen van een van de vele pleinen in Parijs. Waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten. Een ijsje kopen en niet direct weglopen. Opa's en oma's die hun kleinkinderen hier laten spelen en zelf van het zonnetje genieten op de te plaatsen bankjes."

Lange adem nodig

Goedhart is met Bert Beekman en Bram Stronkhorst een van de initiatiefnemers om het kale plein op te vrolijken. "Dit doorgangsplein moet een verblijfsplek worden", zegt Beekman. "In 2017 ontstonden daarvoor de eerste plannen. Het blijkt dat je over een lange adem moet beschikken om iets daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Het zou fijn zijn als op de plek waar restaurant de Bourgondiër is vertrokken weer een terras terugkeert. Dat maakt het plaatje dan wel compleet."

Beekman rept over ongeveer vierhonderd plantjes die in het nu nog vrij kale plantsoen worden geplaatst. Zoals hortensia's en lavendel, iets typisch Frans. "Er komt een veel hogere heg waardoor je hier lekker uit de wind kunt zitten. Fietspaden zijn al verplaatst en fietsenrekken gaan naar een andere plek. Er komt een wipkip en een klimrek."

Niet alles tegelijk, benadrukt hij. "Stel je voor dat het opeens klaar is, we zouden prompt in een zwart gat vallen. Er is zoveel medewerking. Van omwonenden die ook met bonnen van de actie Ede Doet nu al ruim 4500 euro in kas brachten. Ondernemers dragen hun steentje bij en niet te vergeten wijkbeheerder Rinus Boortman. Hij neemt ons veel werk uit handen. Zoiets kun je alleen samen doen."

'Sfeertje straks zelf maken'

Voor Stronkhorst wordt de plaatsing van het miniatuur van de Eiffeltoren een speciaal moment. "Ik heb het ontwerp gemaakt, met hulp van meneer Eiffel uiteraard. Geurt Witteveen, ook uit Ede, maakt normaal vooral stalen creaties van vogels. Nu een toren van 70 kilogram, die straks met vier betonnen blokken wordt vastgezet in de grond. Als die staat, begrijpt iedereen de naam Parijse Plein in elk geval. Maar het sfeertje moeten we straks met z'n allen maken."