Op een rotonde aan de Lunterseweg en de Burgemeester van Diepeningenlaan heeft zaterdag aan het eind van de middag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De automobilist is na de aanrijding doorgereden, maar even later toch weer teruggekeerd.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De persoon op de fiets is door het toegesnelde ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is in eerste instantie na de aanrijding doorgereden, maar kwam na ongeveer tien minuten weer terug naar de locatie van het ongeval. Daar werd de bestuurder ondervraagd door een agent. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede