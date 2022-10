Het komende weekend is er genoeg te beleven in de Vallei. Hieronder alle activiteiten op een rijtje.

Bij Kinderboerderij De Oude Hofstede is het zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur Kinderdierendag. Kinderen kunnen onder meer ontbijt klaarmaken voor de geiten, er is een show met slangen, een fietsdraaimolen en een springkussen. Gratis toegang.

Bij Sportpark de Peppel zijn zaterdag tussen 10.00 en 14.00 gratis clinics te volgen van sporten zoals volleybal, skeeleren, padel, bootcamp en hardlopen. Iedereen is welkom. Meer info en inschrijven op kan op de website.

In het kader van het Weekend van de Wetenschap zijn er zaterdag en zondag activiteiten voor jong en oud bij het Soil Cluster van de WUR. Op het programma staan onder meer een levende aarde-workshop, een 'Ludi Soli' game in het Engels over de werking van de bodem, een regenwormenwedstrijd en een interactieve les over de bodem. Meer info en aanmelden via de website.

Dit weekend exposeren 23 kunstenaars op 14 locaties tijdens de Kunstroute Veenendaal. Zie hier de routekaart . Tot en met 9 oktober is in De Cultuurfabriek een overzichtstentoonstelling te zien.

IVN Veenendaal-Rhenen organiseert zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in het kader van de Bodemdierendagen een excursie in het Petenbos. Onder leiding van IVN gidsen kunnen kinderen proefjes doen en naar bodemdiertjes zoeken. Start: tiny forest Het Petenbosje op de hoek van Varenmos en Solkuillaan.

In Museum Veenendaal is tot en met 14 januari 2023 de tentoonstelling 'Mysteries van het veen' te zien van Dioni ten Busschen. Van veen/turf maakt zij onder meer sculpturen, schilderijen en meubels.

Welke planten groeien er op de stoep? Bij de jeugdafdeling van bibliotheek Veenendaal kunnen kinderen tussen 1 en 16 oktober een bingokaart ophalen om stoepplantjesbingo te spelen.