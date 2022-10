Een auto met aanhanger kreeg vrijdagochtend bij Ede twee lekke banden, met als gevolgd dat het voertuig in tegengestelde richting op de vluchtstrook terecht kwam. Hierbij is niemand gewond geraakt.

Het leek in eerste instantie op spookrijden, maar al snel had Rijkswaterstaat door dat er iets anders aan de hand was. "De aanhangwagen kreeg twee lekke banden, waardoor deze om z'n as ging draaien en de auto meenam", vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Uiteindelijk is de auto dus andersom op de vluchtstrook terechtgekomen."

Twee rijstroken waren rond 11.00 uur een paar minuten afgesloten geweest om de auto te bergen. Het verkeer ondervond hier weinig hinder van.