De oplevering van de Parklaan in Ede is met ruim een jaar vertraagd. Naar verwachting is de nieuwe verbindingsweg van de A12 naar de kazerneterreinen in de zomer van 2024 klaar.

Aanvankelijk zou de Parklaan al in het begin van 2023 af zijn. Om ruimte te maken voor de aanleg van de weg zouden eerder dit jaar een aantal bomen langs de Nieuwe Kazernelaan worden gekapt. In verschillende bomen werden echter eekhoornnesten aangetroffen. Omdat de eekhoorn in Nederland een beschermde diersoort is, moest tot na het broedseizoen gewacht worden met kappen. Begin deze maand werden de kapwerkzaamheden hervat. Ook de vertraagde aanleg van kabels en leidingen onder de grond belemmeren de voortgang van project Parklaan. Op grote delen van de route moeten kabels en leidingen worden verlegd voordat het werk aan de weg kan beginnen. Door capaciteitsproblemen bij de netbeheerders kunnen die werkzaamheden pas later beginnen dan gepland. Het verleggen en aanleggen van de kabels en leidingen beginnen in het noordelijke deel van de Parklaan, ter hoogte van de Nieuwe Kazernelaan. Daar wordt ook een nieuw riool aangelegd. Het noordelijk deel is naar verwachting in het najaar van 2023 klaar. Dan kan ook direct gebruik worden gemaakt van de weg. Het zuidelijk deel (tussen de Hoekelumse Eng en de A12) is dan waarschijnlijk ook klaar, maar kan dan nog niet volledig gebruikt worden. Het middendeel (tussen de Klinkenbergerweg en de Hoekelumse Eng) is dan namelijk nog niet af. Ingebruikname zou leiden tot te veel opstoppingen op de Edeseweg. Het middendeel wordt in het voorjaar van 2024 afgerond. Dan is de gehele Parklaan klaar voor gebruik.