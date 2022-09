Een groep studenten organiseert woensdagavond op de campus in Wageningen een protest tegen de kamernood in de stad. Studenten die zich aan willen sluiten bij het protest worden opgeroepen tentjes en slaapzakken mee te nemen.

De groep verzamelt woensdag om 18.00 uur bij het Forumgebouw op de campus van de Wageningen University & Research. Door gebruik te maken van kampeerspullen willen ze de huisvestingsproblemen, waar (internationale) studenten in Wageningen mee kampen, op een ludieke wijze aan de kaak stellen.

Het protest is deels gericht tegen de universiteit, vertelt organisator en student Fee Fladder (25). "De universiteit blijft maar groeien, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid als het gaat om huisvesting. Het vinden van een kamer is volgens de universiteit de verantwoordelijkheid van de student. Buitenlandse studenten die naar Wageningen komen worden niet eens gewaarschuwd over het gebrek aan woningen hier."

De in Wageningen zo gekoesterde 'woongarantie' - het streven van de gemeente Wageningen en studentenhuisvester Idealis om iedere kamerzoekende eerstejaarsstudent voor 1 mei van het eerste studiejaar onderdak te bieden - doet Fladder af als 'geplande dakloosheid'. "Ik hoor genoeg schrijnende verhalen in mijn eigen omgeving. In ons studentenhuis woont nu tijdelijk een Rus, die hiervóór in een tentje moest slapen omdat hij geen kamer kon vinden."

Het is niet voor het eerst dat in Wageningen met tentjes gedemonstreerd wordt op de campus. Ook in 2019 probeerden studenten op die manier de discussie rondom kamernood aan te zwengelen. Het tekort aan studentenkamers is sindsdien niet minder geworden.

Idealis startte in september een experiment met het plaatsen van twee studenten op één kamer, als mogelijke noodoplossing tegen de kamernood.