Een vrouw is maandagochtend gewond geraakt toen ze met haar auto hard tegen een boom reed. Dat gebeurde rond 11.45 uur op de Westzoom, de rondweg bij Lunteren. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw reed vanuit de richting van Ede en belandde aan de andere kant van de weg tegen een boom.



De politie onderzoekt de toedracht en neemt getuigenverklaringen op. Een bergingsbedrijf zal de auto wegslepen.

Het is niet de eerste keer dat een automobilist een boom raakt op de Westzoom in Lunteren. Vorig jaar december gebeurde het twee keer in 48 uur.

In januari was het weer raak. Na een aanrijding met een boom moesten brandweerlieden de gewonde bestuurder van een grijze auto uit diens voertuig bevrijden.

Daags na het ongeluk zaagden onbekenden twee bomen langs de kant van de weg om, vermoedelijk als statement tegen de vele eenzijdige ongelukken. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wie de bomen heeft omgezaagd.