Bewoners van een woning aan t'Melkhuis in Veenendaal zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een brand. Hun huis is voorlopig onbewoonbaar geworden en ook de buren moesten door rook- en roetschade de nacht ergens anders doorbrengen.

Het vuur ontstond rond 1:55 uur op de slaapkamer. De bewoners werden op dat moment gewekt door hun rookmelders en konden daardoor op tijd hun huis verlaten. Ze raakten niet gewond. In de omgeving waren de dikke rookwolken die uit de achterzijde van het huis kwamen goed te zien. De brandweer heeft ongeveer een half uur nodig gehad om de brand te blussen. Daarvoor werden meerdere eenheden ingezet. Het is nog niet bekend hoe de brand op de bovenverdieping is ontstaan.