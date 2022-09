Het regenboogzebrapad in Veenendaal is opnieuw beklad, dit keer met zwarte graffiti en strepen. Sinds de officiële opening op 6 juli is het zebrapad al meerdere keren beschadigd.

Veenendaal omarmt diversiteit, dat is de boodschap van het regenboogzebrapad bij de overstreek op de Tuinstraat bij winkelpassage Corridor. Maar sinds de officiële opening is het symbool al meerdere keren beklad. Enkele dagen na de opening werd het zebrapad besmeurd met zwarte verf.

Plaatselijke raadsleden besloten toen om het pad weer schoon te maken. Frank Buijs van het Veenendaalse CDA was toen initiatiefnemer van de schoonmaakactie. Het zebrapad kwam er mede omdat het CDA aan de vooravond van de verkiezingen dit jaar besloot om het initiatief te steunen.

De afgelopen dagen waren er al witte verfklodders bij het zebrapad te zien, maar nu zijn er ook met zwarte verfstrepen en afbeeldingen op de oversteek gekalkt. De gemeente Veenendaal kan nog niet zeggen of en wanneer het zebrapad weer schoon wordt gemaakt, die antwoorden komen pas na het weekend.

VVD wil inzet extra camera's

De bekladdingen komen in een week dat de VVD in Veenendaal vragen heeft gesteld over de inzet van extra verplaatsbare camera's in het centrum. Het is de partij een doorn in het oog dat daders van vandalisme en vernieling niet beter opgespoord kunnen worden.

"Het regenboogzebrapad is voor de derde keer in korte tijd beklad", voert fractievoorzitter Yvonne Bottema van de VVD op als een van de redenen om de burgemeester te vragen of die bereid is om extra camera's in Veenendaal in te zetten.