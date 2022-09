Een 52-jarige aannemer uit Ede is donderdag in Elst aangehouden voor vernieling. Het ging daarbij over een al langer lopend bouwconflict.

De aangehouden inwoner van Ede werkt op een bouwkavel aan de Industrieweg-Oost. Die is via de weg bereikbaar, maar de aannemer wil ook gebruikmaken van een toegang op het terrein van een autowasstraat. De bouwkavel ligt daar pal achter. De carwash stemt echter niet in met het gebruik door zware wagens. Ook is het pad, dat al jaren niet meer wordt gebruikt, met hekken afgesloten. Beide partijen hebben daar al langere tijd een meningsverschil over, waarbij de aannemer ook bedreigingen zou hebben geuit.



Donderdag liep de situatie uit de hand toen de aannemer het terrein opreed en het hek tussen de wasstraat en de bouwkavel uit de grond trok. De gealarmeerde politie moest de ruzie tussen beide partijen sussen, waarbij de man uit Ede uiteindelijk werd aangehouden voor vernieling.