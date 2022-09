De muzikale klanken van fanfarekorpsen en showbands klinken op zaterdag 1 oktober na drie jaar weer door de Van der Knaaphal. De Indoor Taptoe Ede beleeft dan zijn vierde editie. Voor de muzikanten van Showband Irene de terugkeer van een thuiswedstrijd.

"Iedereen heeft er zin in", zegt Ed Gerressen van Indoor Taptoe Ede en nauw betrokken bij Showband Irene. "Voor onze eigen showband is het prachtig om in Ede op te treden. Komend weekeinde spelen ze in De Panne aan de Belgische kust. Dicht bij huis een show weggeven roept altijd iets speciaals op."

Naam gemaakt buiten landsgrenzen

Irene verzorgde de voorbije jaren optredens door Europa. In Duitsland en Luxemburg, maar ook in Spanje en Italië. "Na de pandemie is het nog wat rustiger qua internationale trips. Dat komt wel weer, we hebben naam gemaakt buiten de landsgrenzen. Dit jaar was onze vijfde plek in juli tijdens het befaamde Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade het hoogtepunt."

Gerressen en de andere medewerkers van stichting Muziekstad Ede haalden voor de Indoor Taptoe Ede een andere smaakmaker van het WMC naar Ede. "Marchingband DVS Katwijk werd in Kerkrade vice-wereldkampioen en Nederlands kampioen op het onderdeel mars. Het Vrijwillig Fanfarekorps der Genie komt ook. Veel Edenaren houden van oudsher, met de vele kazernes om de hoek, van militaire muziek. Met de Leinegarde uit Neustadt hebben we een toporkest uit Duitsland."

Gerressen hoopt dat de Van der Knaaphal (850 zitplaatsen) volgende week volstroomt. Ede heeft een grote taptoe-historie. Vele tientallen jaren was het Openlucht Theater het decor voor een muzikaal evenement. "Toen daar een vast podium werd geplaatst, kon dat niet meer. We verkasten naar De Peppel, maar in die hal was in allerlei opzichten de ruimte beperkt. Dus zijn we blij met de topsporthal."

'Mensen nog beetje huiverig'

Er zijn voor de Indoor Taptoe Ede circa vierhonderd toegangsbewijzen verkocht. "In het verleden waren een week voor de optredens meer kaarten aan de man gebracht. Ik denk dat corona nog steeds meespeelt, het maakt mensen een beetje huiverig. De hoofdtribune zit vol, alle kaarten à 8 euro zijn de deur uit. Goedkopere tickets voor de tribunes aan de voor- en zijkant van de hal zijn nog beschikbaar."

De Taptoe begint op zaterdag 1 oktober om 19.00 uur en het programma duurt ongeveer drie uur.