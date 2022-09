Op de Wekeromseweg in Ede is in de nacht van woensdag op donderdag een automobilist overleden na een aanrijding met een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 4.25 uur in de nacht van woensdag op donderdag. De auto heeft voor of na de botsing ook een boom geraakt. Op welk moment dat precies gebeurd is, is onduidelijk.



Over de toedracht is nog niks bekend. De politie doet hier onderzoek naar.



Zowel de vrachtwagen als de personenauto raakten zwaar beschadigd. De Wekeromseweg is afgesloten voor verkeer.

Over de identiteit van het slachtoffer en of er nog andere passagiers in de auto zaten, kon een politiewoordvoerder donderdagochtend nog geen uitspraken doen.

De chauffeur van de vrachtwagen is vanwege het onderzoek meegenomen naar het politiebureau om verhoord te worden. Dat gebeurt altijd na zo’n ernstig ongeval.