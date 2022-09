Twee jaar later dan gedacht gaat zaterdag de eerste Edese Marathon van start. Een kleine 200 deelnemers trotseren de ruim 42 kilometer lange route die - en dat is opvallend - deels over onverhard terrein voert. 'Een wereldrecord zal er niet worden gevestigd, maar voor de lopers is het een belevenis'.

Een parcours om de vingers bij af te likken. Zo kijkt Evert Schipper naar het routekaartje. Al vele jaren spookte het idee door het hoofd van de voorzitter van atletiekvereniging Climax. Om lopers over een afstand van 42.195 meter los te laten in de paarsgroene achtertuin van zijn woonplaats.

"Op de vroegere appelplaats van de Mauritskazerne klinkt zaterdag om 10.00 uur het startschot. Marathons gaan vaak door grote steden. Dit wordt anders", zegt Schipper. "Deels over onverharde wegen en geaccidenteerd terrein. Een wereldrecord zal er niet worden gevestigd. Maar veel belangrijker: voor de lopers is het een belevenis door het bos en over de heide."

Een jaar of vier geleden werd het eerste zaadje geplant. Schipper raakte in gesprek met Maurits van Engelenhoven, één van de drijvende krachten achter de Heiderun. "Bij het afscheid liepen we in ons clubhuis langs een kaart van Ede. Ik wees ernaar en zei: 'O ja, wat ik altijd nog eens wil doen, is hier een marathon organiseren'. Maurits begon meteen te glimmen."

Met een beetje fantasie zijn de parcoursen van de Groot Ginkelseloop (Climax) en de Heiderun aan elkaar gekoppeld. Ter indicatie: de start is nabij station Ede-Wageningen, het verste punt ligt in Otterlo, op een steenworp van restaurant De Waldhoorn.

Schipper: "Onze wedstrijd was ten noorden van de provinciale weg N224, de Heiderun aan de zuidkant. Woensdag (vandaag, PJ) wordt een evenementenbrug gebouwd die mogelijk maakt dat lopers de drukke weg oversteken. Dat was een eerste voorwaarde. Je gaat niet een ronde van ruim 20 kilometer uitstippelen die twee keer moet afgelegd. Daar krijg je de handen van lopers niet voor op elkaar."

De eerste editie stond twee jaar geleden op de rol voor 10 oktober (10-10-2020) en zou samenvallen met het zestigjarig jubileum van Climax. "Corona haalde er een streep door, vorig jaar was alles te onzeker."

'Medailles van hout'

De Edese Marathon krijgt 'een zo groen mogelijk karakter', zegt Schipper. "Om iets te noemen, startnummers zijn van gerecycled papier. Raak je het onderweg kwijt, is het binnen enkele weken opgelost. Uit overblijfselen groeien bloemetjes. Medailles zijn van hout gemaakt met een stukje touw om de plak om te hangen."

In totaal komen 950 lopers aan de start, 180 op de langste afstand. "De tijdslimiet voor de marathon bedraagt zes uur. Anders wordt het een erg lange kwelling. Of de marathon een terugkerend evenement wordt? Laten we het eerst maar eens één keer doen."