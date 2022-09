Survivalrun Ede's Best Run gaat dit jaar door. Een dringende oproep voor extra vrijwilligers leverde de afgelopen dagen voldoende respons op om zondag op de skeelerbaan van de Edese IJsvereniging het startschot te laten klinken.

De organisatie, al vele jaren in handen van Sport & Survival Team Ede, heeft de knoop doorgehakt. In de aanloop naar het eendaagse evenement, dat bijna 1000 deelnemers trekt, werd nog wel de noodklok geluid.

"We hadden tot enkele dagen geleden 75 vrijwilligers en hebben er zeker 120 nodig", merkt Jona Steennis namens de organisatie op. "Dat aantal is nu net bereikt. Fijn dat er mensen in Ede en omgeving opstaan om ons uit de brand te helpen. Zijn er mensen die willen helpen, je kunt nog altijd terecht. We hadden van deelnemers al berichtjes ontvangen of het dit jaar werd afgelast. Die kunnen we gelukkig geruststellen."

De wedstrijd leidt de sporters zondag in tien verschillende categorieën over natuurlijke obstakels en gebouwde hindernissen. Niet alleen over industrieterreinen aan de westkant van Ede, ook de geluidswal van de A12 en het Veldhuizerbos zijn onderdeel van het uitgestippelde parcours.

Steennis: "De weersvoorspellingen voor het komende weekend zien er met een graadje of 20 gunstig uit. En de prognoses gaan uit van veel minder regen dan afgelopen zondag. Wij hebben er zin in om er een mooie editie van te maken. We hopen met nieuw aangetrokken helpers ons vrijwilligersbestand voor de komende jaren weer steviger op te bouwen."