78 jaar na de geallieerde luchtlandingen op de Ginkelse Heide, wordt zaterdag in Ede en omgeving het begin van Operatie Market Garden herdacht. Parachutisten werden zaterdagochtend gedropt boven de Ginkelse Heide.

Op 18 september 1944 landden Britse troepen op de heide om daarna door te stoten richting Arnhem, alwaar het plan was de Rijnbrug te veroveren. Bij de landingen vielen veel slachtoffers, die al jaren in het derde weekend van september worden herdacht.

De afgelopen twee jaar was er vanwege corona maar beperkte toegang voor het publiek. In 2020 was er alleen ruimte voor genodigden; een jaar later mochten 15.000 toeschouwers een plekje zoeken om de landing van huidige parachutisten te zien. Dit jaar is alles weer als voor corona. Dus ook met tienduizenden belangstellenden.