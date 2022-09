Inwoners van de gemeente Ede met een kleine portemonnee, kunnen binnenkort op vijftien verschillende plekken binnen de gemeentegrenzen terecht voor gratis menstruatieproducten.

Op dit moment bevinden zich in Ede vijf uitgiftepunten waar minima kosteloos tampons en maandverband af kunnen halen. De punten bevinden zich onder meer bij de Voedselbank en de Kledingbank.

Op verzoek van de gemeenteraad komen daar nu tien plekken bij, die naar verwachting gerealiseerd zullen worden bij buurt- en dorpshuizen en in de buurt van scholen.

Wethouder Karin Bijl, die zich namens het college bezigt met armoede en schuldhulpverlening, is in haar nopjes met de extra uitgiftepunten. "Een maatregel die misschien klein lijkt, maar voor sommige vrouwen en meisjes een groot verschil kan maken. De primaire levensbehoeften worden duurder en de energiekosten stijgen. Het mag niet zo zijn dat de meiden en vrouwen in onze gemeente hier onder lijden."

De afgelopen jaren is menstruatie-armoede een belangrijk thema geworden in Nederland, waar één op de negen vrouwen in armoede leeft en niet voldoende geld heeft om menstruatieproducten te kopen. Volgens Bijl is het een moeilijk bespreekbaar onderwerp, "Want zowel rond armoede als rond menstruatie zit schaamte."

De extra uitgiftepunten worden op korte termijn geplaatst. Na een jaar wordt bekeken of de nieuwe punten voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn en of ze structureel worden ingericht.