Op de Lawickse Allee In Wageningen is vrijdagavond een bijrijder van een brommobiel gewond geraakt nadat de bestuurder van het voertuig tegen een lantaarnpaal is aangereden. De bijrijder is daarop door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond iets na 20.20 plaats toen de bestuurder van een brommobiel vol op de rem moest trappen voor een kat die de weg overstak. Daarop reed de bestuurder een berm in om het overig wegverkeer te ontwijken. Tijdens deze manoeuvre botste het voertuig tegen een lantaarnpaal aan. De bijrijder raakte dusdanig gewond dat hij met de ambulance werd vervoerd naar het ziekenhuis. De brommobiel werd door een berger afgesleept. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede