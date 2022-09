Gaby Sondagh laat de zojuist geserveerde Verspillingsoep eens ronddraaien in het papieren bekertje. En dan neemt ze nog een slok. "Wat erin zit?" zegt de master-studente Plantenbiotechnologie. "Linzen proef ik, zeker ook iets van tomaat en stukjes ui."

In het Aurora-gebouw op de campus van Wageningen University wordt in de centrale hal al de hele week een Verspillingsvrij Festival gehouden.



"Ik zag eerder kraampjes staan. Nu wordt er soep geserveerd. Ik heb even geïnformeerd of het glutenvrij is. Ja dus, en het is lekker. Een prima lunch zo, naast de meegebrachte boterham."

Oesterzwambitterbal

De cateraars op de universiteitsterreinen serveren hapjes. Van een oesterzwambitterbal in het Orion-gebouw tot een bananenbroodje, verderop in de espressobar van Aurora.



"Goed om te zien dat op allerlei plekken op de campus initiatieven worden ontplooid", zegt Toine Timmermans van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling."Dit is het derde jaar dat wij hier een week lang aandacht voor vragen. In het begin was het trekken om iets van de grond te krijgen, nu zien we het zich als een olievlek verspreiden."



De goedgevulde soep vindt gretig aftrek onder medestudenten. Het zal meehelpen dat de proeverij gratis is.



"Laat ons hier in Wageningen de kar maar trekken. In ons studentenhuis is het heel normaal dat restjes avondeten in bakjes worden bewaard. En later weer gebruikt. Dat moet ook steeds gewoner worden, toch?"

Iets te gele bleekselderij

Timmermans spreekt van een geslaagde week. "In de hier geserveerde soep worden kapjes van tomaten gebruikt, die de grootste fastfoodketen van Nederland niet in de menu's verwerkt. Net als bleekselderij, die net iets te geel van kleur is. We hopen dat straks elke soepleverancier soortgelijke soepen vervaardigt."



"We liepen vanochtend even binnen bij Unilever Research, hier op de campus. Konden we dat meteen weer onder de aandacht brengen. Ons doel is en blijft: ervoor zorgen dat het straks 52 keer per jaar Week tegen de Voedselverspilling is."