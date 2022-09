De bestuurder van een scooter is vrijdagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Bovenbuurtweg in Ede.

Een bestelwagen schepte de jonge man op de scooter rond 10.10 uur. Een traumahelikopter met een mobiel medisch team is op het schoolterrein geland om te assisteren.



De scooterrijder werd geschept toen de bestelwagen de inrit van de school in reed. Veel scholieren zagen het gebeuren. De brandweer plaatste schermen om het slachtoffer aan het zicht te onttrekken.



De verkeersongevallendienst van de politie is een onderzoek gestart.