Voetbalvereniging Lunteren viert haar negentigjarig jubileum zaterdag met een wedstrijd tussen het huidige eerste elftal en een keur van spelers die in het verleden voor de club uitkwamen.

Van de kampioensploeg die in 1993 de titel pakte in de eerste klasse C - destijds het hoogste amateurniveau - draaft een groot aantal oudgedienden op. De geelzwarten leunden voor een belangrijk deel op spelers uit het eigen dorp, van wie zaterdag Peter van Eck, Bert Zeggelaar, Elbert Schreuder en Maarten Boekenoogen binnen de lijnen verschijnen.

Lunteren rekruteerde in die tijd voor het elftal van de in 2012 overleden trainer Henk Hofstee allerlei versterkingen van buiten de club. Ook velen van hen voelen zich nog altijd verbonden met de geelzwarten. Lodewijk de Kruiff, Ömer Tirgil, Willem van 't Land en Ruud van de Peppel komen dit weekeinde naar sportpark De Wormshoef.

Lunteren zakte in de loop der jaren af naar de tweede klasse. Ter vergelijking: de twee ploegen die met de Veluwenaren in het voorjaar van 1993 streden om het algehele kampioenschap van het zaterdagvoetbal, spelen nog altijd op het allerhoogte niveau. Die clubs waren Katwijk en Kozakken Boys uit Werkendam. Lunteren eindigde in de poule van drie als tweede achter Katwijk.

De wedstrijd tegen de huidige A-selectie van de club, getraind door oud-speler Martin Speelziek, begint zaterdag om 13.30 uur op sportpark De Wormshoef. In de ochtenduren wordt op de velden van de dorpsclub een zeskamp voor jeugdleden gehouden. Scheidsrechter Klaas van de Pol, die al ruim zestig jaar actief is als arbiter bij de club, fluit het duel.

Voor een feestavond voor leden en oud-leden is een grote tent neergezet op het park aan de Wormshoefweg in Lunteren.