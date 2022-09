De provincie Gelderland gaat opnieuw proberen een vervoerder warm te maken om de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen te laten rijden. Dat wordt een behoorlijke operatie: tot nu toe durft geen enkel bedrijf het aan.

De huidige afspraken tussen Connexxion en de provincie lopen tot december dit jaar. Voor een nieuwe termijn (deze concessies worden doorgaans afgesloten voor vijftien jaar) bleek in 2020 geen enkele partij geïnteresseerd. Dat was een unieke situatie.

Door de teruglopende aantallen reizigers en de onzekerheid in de komende jaren, durfde geen enkele vervoerder het aan om in te schrijven op de spoorlijn die in de volksmond het 'kippenlijntje' heet.

De provincie hoopt, nu corona geen rol meer speelt, wél een vervanger van Connexxion te vinden. Voor deze concessie wordt de provincie opbrengstverantwoordelijk: de inkomsten uit de kaartverkoop gaan naar de provincie en daarmee ook het risico als de opbrengst tegenvalt. De provincie betaalt een vaste vergoeding van maximaal 13 miljoen euro aan de vervoerder.

De nieuwe vervoerder is daarnaast verplicht de zeven treinstellen over te nemen, net als de machinisten en ander personeel. Hoe hoog de inkomsten zullen zijn voor de provincie is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de terugkeer van de reizigers. Het totale structurele budget van de provincie is zo'n 520 miljoen euro.