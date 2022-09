De politie heeft twee mannen aangehouden voor een spraakmakende reeks autobranden in Ede. Op 14 september 2021 vlogen er in één nacht twintig auto's in brand, in de Edese wijk Veldhuizen.

De aanhoudingen zijn gedaan, precies één jaar na dato. De twee mannen zijn een twintigjarige Edenaar en een 25-jarige man uit Veenendaal. De autobranden zorgden voor grote onrust onder de bewoners. De brandstichtingen hadden flinke impact op bewoners van de wijk. Daarnaast was er sprake van grote schade met daarbij horende kosten.