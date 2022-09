De politie heeft een 39-jarige Veenendaler opgepakt omdat hij tientallen miljoenen euro's aan crimineel geld zou hebben witgewassen via cryptovaluta.

De man werd in de nacht van 5 op 6 september aangehouden. De politie vond de man door het spoor te volgen van de gestolen bitcoins naar de verdachte.

De bitcoins werden gestolen van gebruikers van de Electrum wallet (een digitale portemonnee voor bitcoins, red.) die een malafide software-update installeerden: nadien ontdekten ze dat hun cryptovaluta weg waren, meldt de politie.



De man zorgde er volgens de politie voor dat de gestolen valuta werden witgewassen. "Hij waste wit voor anderen en daar verdiende hij geld aan", aldus een politiewoordvoerder. Zelf heeft hij volgens haar 'meer dan een miljoen in euro's' winst gemaakt, die in de vorm van cryptovaluta in beslag is genomen.

Wisselen tussen valuta

Volgens de politie zette de man de bitcoins om naar een andere valuta - Monero - en vice versa. Monero is een zogenoemde privacy coin, met nadruk op anonimiteit van de gebruikers. Door tussen de valuta te wisselen, wordt het volgen ervan moeilijker.

Bij de aanhouding van de man is zijn woning doorzocht. Hierbij heeft de politie verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Hoe de politie de man precies op het spoor is gekomen, kan de woordvoerder niet zeggen.

Verdachte niet meer vast

'Het onderzoek van de politie gaat door, onder meer naar de digitale betaalmiddelen die de man in bezit heeft en naar de gegevensdragers', schrijft de politie.

De man is heengezonden en blijft verdachte. Om iemand langer vast te houden, moeten daar onder meer gronden voor zijn, zoals vluchtgevaar of vrees voor herhaling.