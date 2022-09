De hondenplons is in openluchtbad De Vrije Slag onlosmakelijk verbonden met het einde van het zwemseizoen. Zaterdagmiddag zochten zo'n tweehonderd hondenbezitters met hun viervoeters vertier in het ondiepe bad aan de Langschoterweg in Bennekom.

Kwispelend met hun lange dan wel krulstaarten, hun vochtige vacht droog schuddend of speurend naar een iets verderop drijvende gele tennisbal, elke hond vermaakte zich opperbest bij de gang te water. Na een lange, hete zomer waren de temperaturen ietwat getemperd. Bij twintig graden, in het zelfs nog iets warmere water, was het uitstekend toeven voor labradors, herders, kooikershondjes en andere soorten. Sommige baasjes, lang niet allemaal, stapten ook het zwemwater in. Koek en zopie was op de waterkant goed geregeld. "Altijd een feestje", merkte zwembadmanager Alex van Hunen op. "Dit was de elfde hondenplons op rij, zelfs in coronatijd ging het met een beperkt aantal deelnemers door. Mensen komen uit Bennekom en plaatsen in een straal van tien, 15 kilometer er omheen. Elke keer beleven mens en dier er enorm veel plezier aan. Zo'n traditie houden wij graag in ere."