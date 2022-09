Om elektrisch rijden te stimuleren, plaatst de gemeente Ede tot en met 2025 vijfhonderd extra openbare laadpalen. Op dit moment staan er verspreid over de gemeente ongeveer tweehonderd.

Wethouder Arnold Versteeg verwacht dat door de toevoeging van nieuwe openbare laadpalen meer mensen overstappen op schoner vervoer. Maar de extra laadpalen zijn ook nodig om het groeiende aantal elektrische voertuigen bij te houden.

"Op dit moment rijden er in Ede zo'n 2200 elektrische auto's rond", vertelt wethouder Versteeg, die zich namens Ede bezighoudt met duurzaamheid. "De komende drie jaar groeit dat tot zeker 8000 voertuigen. Het idee is dat de laadvoorzieningen in onze gemeente meegroeien."

Op iedere laadpaal kunnen twee stekkers worden aangesloten. Zodoende groeit het aantal openbare 'stopcontacten' de komende jaren van 400 naar 1400.

Proactief

De gemeente wil het netwerk van openbare laadpalen sneller uitbreiden door proactief laadpalen te plaatsen. Dit gebeurt op basis van prognoses en gebruikscijfers van bestaande laadpalen. Eerder gebeurde dit vooral op aanvraag van inwoners.

Zo konden Edenaren voor de zomer reageren op mogelijke toekomstige locaties voor laadpalen. Hierdoor kreeg de gemeente een beter beeld waar ze de komende jaren kunnen worden geplaatst.

Ook wordt bij nieuwbouwplannen de plaatsing van openbare laadpalen meteen meegenomen in de plannen.

Versteeg wil de komende tijd locaties aanwijzen voor zogeheten snellaadpunten. Dit heeft ook te maken met de invoering van een zero-emissie-zone voor vracht- en bestelauto's in het centrum van Ede op 1 januari 2026.

Eigen terrein

De gemeente wil elektrische voertuigen zoveel mogelijk laten opladen op eigen terrein. "Dat voorkomt een te hoge druk op de schaarse openbare ruimte", zegt Versteeg. "Omdat niet iedereen plek heeft voor een eigen laadpaal, gaan we waar nodig palen plaatsen. De gemeente doet dat in samenwerking met energieleverancier Vattenfall.